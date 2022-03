Balade orientée: A la découverte des zones humides Lorentzen, 12 avril 2022, Lorentzen.

Balade orientée: A la découverte des zones humides Lorentzen

2022-04-12 14:00:00 – 2022-04-12 17:00:00

Lorentzen Bas-Rhin Lorentzen

EUR Carte et boussole en main, vous voilà partis pour une balade en famille! A vous de retrouver toutes les balises dispersées dans le paysage et d’en apprendre encore plus sur la biodiversité des zones humides. Une collation vous sera offerte en fin de parcours.

Dès 6 ans accompagné, inscription obligatoire au 03 88 00 55 55

Gratuit avec l’adhésion annuelle

Prévoir de bonnes baskets ainsi qu’une tenue adaptée aux conditions météo.

+33 3 88 00 55 55

