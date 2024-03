Balade olfactive dans la Cité Plantagenêt Maison du Pilier-Rouge Le Mans, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T16:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:30:00+02:00

Balade olfactive dans la Cité Plantagenêt

Appréhendez la cité historique autrement ! Un parcours floral ludique vous conduira de jardin en jardin grâce aux odeurs.

Durée: 1h30

Départ: Maison du Pilier-Rouge (41/43 Grande Rue), nous vous conseillons de venir 10min avant l’heure de départ.

Le dimanche la visite sera traduite en LSF (Langue des Signes Française)

Maison du Pilier-Rouge 41/43 Grande rue 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 02 43 47 40 30 [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 47 40 30 »}] Symbole de la Cité Plantagenêt, la maison du Pilier-rouge (XVe et XVIe siècles) est l’archétype des constructions en pan de bois de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance. Elle accueille le service Tourisme et Patrimoine de la Ville du Mans – Ville d’art et d’histoire. Parking gratuit en bas de la cité historique le long de la Sarthe (Quais Louis Blanc) / Ligne de tramway T2 (arrêt Jacobins-Quinconces)

©pierrepoirriervilledumans