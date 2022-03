Balade oiseaux Mirial St Austremoine, 29 mai 2022, Saint-Cirgues.

Balade oiseaux

Mirial St Austremoine, le dimanche 29 mai à 10:00

L’association PANPA Haut Allier vous propose la visite du plateau de Mirial, surplombant les vallées de Cronce et de l’Avesne, où s’observent de nombreux rapaces tels le Circaète, l’Aigle botté et les milans. Les vastes prairies et les bois, sont le lieu d’une vie faune, de la Pie-grièche écorcheur et de l’Alouette lulu et de nombreux papillons que on pourra mieux découvrir avec le matériel d’observation prêté. Réservation : OT Lavoûte-Chilhac : 04 71 77 46 57 Renseignements auprès de PANPA Haut Allier 06 76 37 44 69 Prêt de matériel d’observation / Prévoir : Chaussures de marche, vêtements adaptés, eau Dénivelé 50 m / Kilométrage : 4.5 km

Gratuit

Balade Oiseaux du plateau de Mirial

Mirial St Austremoine saint austremoine Saint-Cirgues Haute-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-29T10:00:00 2022-05-29T12:30:00