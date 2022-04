BALADE OENOTOURISTIQUE Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Catégories d’évènement: Hérault

Villeneuve-lès-Maguelone

BALADE OENOTOURISTIQUE Villeneuve-lès-Maguelone, 6 mai 2022, Villeneuve-lès-Maguelone. BALADE OENOTOURISTIQUE Villeneuve-lès-Maguelone

2022-05-06 – 2022-05-06

Villeneuve-lès-Maguelone Hérault Villeneuve-lès-Maguelone 15 EUR Balade Oenotouristique

A quelques minutes de Montpellier, le Domaine de Maguelone est situé dans un cadre exceptionnel. Entre terre, mer et étangs, les vignes de ce domaine insulaire entourent la Cathédrale du XIe et XIIe. Une balade à 360° au tour de la presqu’île

Lors de cette visite, le promeneur a accès à la totalité du Domaine Viticole BIO qui n’est pas ouvert au grand public. Il peut alors profiter d’un panorama exceptionnel avec une vue à partir de la presqu’île à 360° : vue sur la Méditerranée, la Métropole de Montpellier, Palavas-les-Flots, le Pic Saint Loup, le canal du Rhône à Sète, la Gardiole, les différents étangs, et par beau temps, il n’est pas rare d’apercevoir le Canigou, le Ventoux et le Mont Lozère. Ce terroir insulaire offre une grande diversité de cépages. La dégustation est un moment de partage privilégié, un échange sur les accords mets et vins, parfois surprenant …

Une expérience éco & handi-responsable Le visiteur participe au développement de la biodiversité en se rendant sur un vignoble BIO. A travers sa venue, il contribue à l’inclusion des personnes en situation de handicap en activité sur le Domaine et à valoriser le fruit de leur travail. 15 € TTC par personne adulte / 8 € TTC Enfants : 6 – 18 ans

Gratuit pour les moins de 6 ans – pas de réservation nécessaire Nombre de places limitées

Achat sur le site internet de l’événement Rendez-vous 9h50 devant le Comptoir des Compagnons – Domaine de Maguelone – accès voiture par Plavas-Les-Flots.

Parking gratuit sur place. Balade Oenotouristique

A quelques minutes de Montpellier, le Domaine de Maguelone est situé dans un cadre exceptionnel. Entre terre, mer et étangs, les vignes de ce domaine insulaire entourent la Cathédrale du XIe et XIIe. contact@cdm34.org +33 4 67 50 49 88 https://www.boutique-maguelone.com/13-billetterie Balade Oenotouristique

A quelques minutes de Montpellier, le Domaine de Maguelone est situé dans un cadre exceptionnel. Entre terre, mer et étangs, les vignes de ce domaine insulaire entourent la Cathédrale du XIe et XIIe. Une balade à 360° au tour de la presqu’île

Lors de cette visite, le promeneur a accès à la totalité du Domaine Viticole BIO qui n’est pas ouvert au grand public. Il peut alors profiter d’un panorama exceptionnel avec une vue à partir de la presqu’île à 360° : vue sur la Méditerranée, la Métropole de Montpellier, Palavas-les-Flots, le Pic Saint Loup, le canal du Rhône à Sète, la Gardiole, les différents étangs, et par beau temps, il n’est pas rare d’apercevoir le Canigou, le Ventoux et le Mont Lozère. Ce terroir insulaire offre une grande diversité de cépages. La dégustation est un moment de partage privilégié, un échange sur les accords mets et vins, parfois surprenant …

Une expérience éco & handi-responsable Le visiteur participe au développement de la biodiversité en se rendant sur un vignoble BIO. A travers sa venue, il contribue à l’inclusion des personnes en situation de handicap en activité sur le Domaine et à valoriser le fruit de leur travail. 15 € TTC par personne adulte / 8 € TTC Enfants : 6 – 18 ans

Gratuit pour les moins de 6 ans – pas de réservation nécessaire Nombre de places limitées

Achat sur le site internet de l’événement Rendez-vous 9h50 devant le Comptoir des Compagnons – Domaine de Maguelone – accès voiture par Plavas-Les-Flots.

Parking gratuit sur place. Villeneuve-lès-Maguelone

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Villeneuve-lès-Maguelone Autres Lieu Villeneuve-lès-Maguelone Adresse Ville Villeneuve-lès-Maguelone lieuville Villeneuve-lès-Maguelone Departement Hérault

Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-les-maguelone/

BALADE OENOTOURISTIQUE Villeneuve-lès-Maguelone 2022-05-06 was last modified: by BALADE OENOTOURISTIQUE Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone 6 mai 2022 Hérault Villeneuve-lès-Maguelone

Villeneuve-lès-Maguelone Hérault