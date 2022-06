Balade œnologique en Côtes de Provence Sainte-Victoire – WT1, 1 mars 2022, .

Balade œnologique en Côtes de Provence Sainte-Victoire – WT1

2022-03-01 09:00:00 – 2022-03-31 12:15:00

Au pied de la Sainte-Victoire, entouré de vignes à perte de vue, visitez 2 châteaux : apprenez tout sur ce terroir et sur l’élaboration des vins, du raisin à la bouteille en visitant les chais de vinification et de vieillissement dans le respect des traditions. Dégustez des rosés typiques, des blancs aromatiques et délicats, et des rouges structurés pour votre plus grand plaisir. Visite guidée de 2 domaines et dégustation commentée de 9 vins différents (inclus) par un spécialiste des vins de Provence.



➜ Excursion commentée / Départ garanti à partir de 2 personnes

➜ Déjeuner non inclus

➜ Départ à l’Office de Tourisme à 9h

➜ Enfant à partir de 4 ans.

➜ Durée : 3h15

➜ ​Les animaux sont interdits



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

Demi-journée – Visite guidée de 2 domaines familiaux et dégustation de 9 vins différents ! Excursion limitée à 8 places !

