Balade oenologique en Beaujolais, 1 octobre 2022, .

Balade oenologique en Beaujolais



2022-10-01 – 2022-10-01

EUR 220 220 Des paysages viticoles de renom à découvrir sans modération

Appréciez les paysages mais pas que‚ Une dégustation chez des vignerons passionnés et passionnants qui partageront avec vous leur passion du terroir et de leurs appellations. Des maisons de renommée internationale, aux caves coopératives en passant par les vignerons indépendants‚ Le Beaujolais, c’est tout cela et donc autant d’occasions de déguster leurs vins.

Déroulé de l’atelier

Départ 9h : Depuis la Maison des Ateliers, vous embarquez dans un authentique Taxi Anglais avec chauffeur.

Matinée : Introduction au Beaujolais; cépages, terroirs, climats, travail de la vigne‚ Visite de vignobles et dégustation chez un vigneron du Beaujolais.

Déjeuner-dégustation : Vous aurez le plaisir d’être accompagné à cette occasion par Fabrice et un autre vigneron du Beaujolais qui sera heureux de partager avec vous ce moment et de vous faire déguster quelques-uns de ses flacons.

L’aprês-midi : La découverte se poursuit chez un autre vigneron du Beaujolais.

Retour 15h : Une journée riche de rencontres et de souvenirs qui se termine mais l’envie de découverte se poursuit avec les autres balades ≈ìnologiques organisées par l’équipe de la Maison des Ateliers.

