2022-07-01 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-01 12:00:00 12:00:00 Participez à une promenade au départ de la plage de ferrières avec au programme : Cartographie, patrimoine, prises de vue, découverte de l’environnement, sensibilisation à la nature en ville… Le tout en utilisant des outils numériques. Open street Map, Data plantes, Izi travel… Les médiateurs numériques de Martigues vous proposeront une petite promenade pour allier activité physique douce et utilisation des outils numériques pratiques. epn@ville-martigues.fr +33 4 42 49 45 98 Participez à une promenade au départ de la plage de ferrières avec au programme : Cartographie, patrimoine, prises de vue, découverte de l’environnement, sensibilisation à la nature en ville… Le tout en utilisant des outils numériques. Open street Map, Data plantes, Izi travel… dernière mise à jour : 2022-06-21 par

