Balade nocturne

2022-04-09 19:30:00 – 2022-04-09 22:30:00 Avis aux curieux de la nature en recherche d’une balade insolite ! Après le coucher du soleil, entrez dans les bois, votre pique-nique dans le sac à dos vous voila partis à la découverte de la vie nocturne de la forêt. Prévoir de bonnes chaussures, des vêtements couvrants, une bouteille d’eau, votre pique-nique et si possible une lampe frontale.

A partir de 12 ans. Réservation obligatoire avant 11h le jour même.

