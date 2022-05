Balade nocturne théâtralisée Tannerre-en-Puisaye Tannerre-en-Puisaye Catégories d’évènement: Tannerre-en-Puisaye

Tannerre-en-Puisaye Yonne Tannerre-en-Puisaye Une promenade nocturne dans les allées du Ferrier jalonnées de bougies, conduira les visiteurs jusqu’à la clairière où ils assisteront à un spectacle tzigane donné par la compagnie Premier Baiser.

Sept contes pour entrer dans l’univers tsigane…

Les valeurs tsiganes sont belles, pures, essentielles ; elles résonnent si fort avec la période que nous traversons. La liberté, l’économie de moyens, le désir de ne rien garder qui ne soit absolument nécessaire, l’errance érigée en valeur positive comme une quête, une fusion dans le grand mouvement du cosmos, le lien vivant avec la nature, la musique… La parole qui soigne. Sept contes offrent ce parcours de sens, à travers le temps, depuis les fables cosmogoniques jusqu’aux récits contemporains. ferrierdetannerre@gmail.com Une promenade nocturne dans les allées du Ferrier jalonnées de bougies, conduira les visiteurs jusqu’à la clairière où ils assisteront à un spectacle tzigane donné par la compagnie Premier Baiser.

