Aurignac Musée-forum de l'Aurignacien Aurignac, Haute-Garonne Balade Nocturne « Sur les pas de nos ancêtres » Musée-forum de l’Aurignacien Aurignac Catégories d’évènement: Aurignac

Haute-Garonne

Balade Nocturne « Sur les pas de nos ancêtres » Musée-forum de l’Aurignacien, 18 septembre 2021, Aurignac. Balade Nocturne « Sur les pas de nos ancêtres »

Musée-forum de l’Aurignacien, le samedi 18 septembre à 21:00

Partez, à la lumière des torches, sur les pas de nos ancêtres préhistoriques afin de redécouvrir leur environnement. Un voyage immersif à la rencontre de la faune et de la flore. Durée : 2H Places limitées , réservation conseillée. Prévoir des chaussures de marches et bouteille d’eau. Sous réserve de la météo.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, venez visiter l’abri préhistorique à la lumière des lampes torches. Musée-forum de l’Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac Haute-Garonne

2021-09-18T21:00:00 2021-09-18T23:00:00

