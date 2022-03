Balade nocturne “Sur les pas de la reine Margot” Le Louvre, 13 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 13 mai 2022

de 20h00 à 21h30

payant

Une balade originale pour découvrir autrement Le Louvre et ses alentours, proposée par Valérie Briffod, guide certifiée et conteuse

Tout commence le 18 Août 1572. Dans la salle des Cariatides, la fête bat on plein, on célèbre le mariage entre Marguerite de Valois et de Henri de Navarre. Quelques jours plus tard, les cloches de Saint Germain l’Auxerrois donnent le signal de la sanglante nuit de la Saint-Barthélémy.

Plongez dans le roman d’Alexandre Dumas, suivez le fil du récit raconté à votre oreille par Valérie Briffod et faites-vous votre cinéma !

Le Louvre Carrousel Paris 75001

Contact : briffodv@gmail.com https://www.briffodvalerie.fr/

Date complète :

2022-05-13T20:00:00+01:00_2022-05-13T21:30:00+01:00

