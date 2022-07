[Balade nocturne] spéciale Halloween : à la découverte des mal aimés

[Balade nocturne] spéciale Halloween : à la découverte des mal aimés, 31 octobre 2022, . [Balade nocturne] spéciale Halloween : à la découverte des mal aimés



2022-10-31 17:30:00 – 2022-10-31 19:30:00 EUR Date : 31 octobre 2022

Horaires : 17h30-19h30

RDV : Maison du Tourisme

KM : 1 Un ululement au loin ? Des tressaillements sur le feuillage ? Venez ressentir les choses qui vous entourent à l’occasion de cette soirée spéciale HALLOWEEN. Imprégnez vous d’une nuit au bord de l’étang taureau, à la découverte de la vie nocturne du Morvan ! L’occasion d’en apprendre davantage sur cette faune mystérieuse ayant longtemps souffert de leur mauvaise réputation. Venez découvrir ces mal aimés qui nous rendent de grands services.

Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés à la météo et à la marche. Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org Date : 31 octobre 2022

Horaires : 17h30-19h30

RDV : Maison du Tourisme

KM : 1 Un ululement au loin ? Des tressaillements sur le feuillage ? Venez ressentir les choses qui vous entourent à l’occasion de cette soirée spéciale HALLOWEEN. Imprégnez vous d’une nuit au bord de l’étang taureau, à la découverte de la vie nocturne du Morvan ! L’occasion d’en apprendre davantage sur cette faune mystérieuse ayant longtemps souffert de leur mauvaise réputation. Venez découvrir ces mal aimés qui nous rendent de grands services.

Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés à la météo et à la marche. Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville