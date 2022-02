Balade nocturne raquettes Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Montée en télésiège, découverte panoramique, balade en raquettes avec flambeaux (frontale obligatoire) et collation à la cabane de Counques (vin chaud, gâteau à la broche, tourtes).

Randonnée accompagnée par un professionnel.

Sous réserve des conditions météorologiques et sanitaires.

Inscriptions chez » Mlle Flor » (Boutique épicerie fine et conciergerie)

4, avenue de Saint Sauveur 05 62 95 10 35.

Tarif : 30€ +33 6 47 03 49 19

