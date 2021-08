Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre, Orne Balade nocturne “Nature et frissons” Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre

Orne

Balade nocturne “Nature et frissons” Athis-Val de Rouvre, 29 octobre 2021, Athis-Val de Rouvre. Balade nocturne “Nature et frissons” 2021-10-29 17:30:00 17:30:00 – 2021-10-29 20:00:00 20:00:00 Parking de la maison de la Rivière et du Paysage Bréel

Athis-Val de Rouvre Orne Athis-Val de Rouvre Balade nature à la découverte d’espèces pas toujours rassurantes: araignées, chauves-souris, crapauds et autres bestioles à la réputation douteuse…. Explorez les sous-bois à la tombée de la nuit et gare aux créatures qui rôdent…. trouillards abstenez-vous !

Lieu Athis-Val de Rouvre Adresse Parking de la maison de la Rivière et du Paysage Bréel Ville Athis-Val de Rouvre lieuville 48.81142#-0.39806