Dans le cadre de la nuit des musées 2021, les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque de la ville de Pont-l’Évêque vous proposent une visite commentée, artistique et littéraire autour des événements phares organisées par la ville. Au départ du jardin de la Mairie, découvrez les sculptures de l’artiste Marine de SOOS. C’est au cœur de ce jardin que la ville accueille ses sculptures, chargées d’émotions, qui prennent vie au contact de la nature. Après cette première découverte, plongez-vous dans la littérature et dans l’intimité de l’exposition « Un cœur simple : Contes et décors ». Déambulez dans l’abécédaire et dans une reconstitution du salon de Madame Aubain et de la cuisine de Félicité, les deux protagonistes du conte de Gustave Flaubert écrit en 1877. Enfin, venez découvrir l’exposition de David Hockney « Impressions 1970-2020 » composée d’une cinquantaine d’œuvres de l’artiste. Des impressions aux « joiners », en passant par les dessins et les portraits, dont ceux s’inspirant également du conte « Un cœur simple », tant de pièces qui composent cette exposition inédite dans la cité pontépiscopienne.

Sur réservation / Gratuit / nombre de places limité

