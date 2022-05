Balade Nocturne – Les Yourtes pour Apprendre la Nature Sassetot-le-Mauconduit, 27 mai 2022, Sassetot-le-Mauconduit.

Balade Nocturne – Les Yourtes pour Apprendre la Nature Les Yourtes pour Apprendre la Nature Chem. du Bois, 76540 Sassetot-le-Mauconduit Sassetot-le-Mauconduit

2022-05-27 21:30:00 – 2022-05-27 23:00:00 Les Yourtes pour Apprendre la Nature Chem. du Bois, 76540 Sassetot-le-Mauconduit

Sassetot-le-Mauconduit Seine-Maritime Sassetot-le-Mauconduit

A l’heure du crépuscule, alors que notre journée se termine, un autre monde se réveille… Partons à sa rencontre ! Pour cela, nous aborderons les animaux nocturnes et les adaptations qu’ils ont développées à une vie dans le noir, mais aussi nos peurs liées à la nuit, et enfin l’impact de l’Homme sur cet univers à travers la pollution lumineuse. L’objectif de la balade est de découvrir le monde de la nuit que nous connaissons, de déconstruire les idées que nous nous en faisons et d’apprendre à le préserver.

Public : Tout public, à partir de 7 ans

Nombre max de participants : 20 personnes (réservation obligatoire)

Les vendredis 27 mai, 10 juin, 24 juin + tous les mercredis à partir de juillet (sauf le 20) jusqu’au 3 août inclus

Horaires : De 21h30 à 23h

Les Yourtes pour Apprendre la Nature à Sassetot-le-Mauconduit

Tarifs : Réduit (- de 16 ans) 2€ / Plein (16 ans et +) 4€

Infos et réservations : Louison Charly – 07 68 03 96 59

NB : Des créneaux supplémentaires peuvent être ajoutés sur demande à partir d’un minimum de 10 personnes inscrites

A l’heure du crépuscule, alors que notre journée se termine, un autre monde se réveille… Partons à sa rencontre ! Pour cela, nous aborderons les animaux nocturnes et les adaptations qu’ils ont développées à une vie dans le noir, mais aussi nos…

+33 7 68 03 96 59

A l’heure du crépuscule, alors que notre journée se termine, un autre monde se réveille… Partons à sa rencontre ! Pour cela, nous aborderons les animaux nocturnes et les adaptations qu’ils ont développées à une vie dans le noir, mais aussi nos peurs liées à la nuit, et enfin l’impact de l’Homme sur cet univers à travers la pollution lumineuse. L’objectif de la balade est de découvrir le monde de la nuit que nous connaissons, de déconstruire les idées que nous nous en faisons et d’apprendre à le préserver.

Public : Tout public, à partir de 7 ans

Nombre max de participants : 20 personnes (réservation obligatoire)

Les vendredis 27 mai, 10 juin, 24 juin + tous les mercredis à partir de juillet (sauf le 20) jusqu’au 3 août inclus

Horaires : De 21h30 à 23h

Les Yourtes pour Apprendre la Nature à Sassetot-le-Mauconduit

Tarifs : Réduit (- de 16 ans) 2€ / Plein (16 ans et +) 4€

Infos et réservations : Louison Charly – 07 68 03 96 59

NB : Des créneaux supplémentaires peuvent être ajoutés sur demande à partir d’un minimum de 10 personnes inscrites

Les Yourtes pour Apprendre la Nature Chem. du Bois, 76540 Sassetot-le-Mauconduit Sassetot-le-Mauconduit

dernière mise à jour : 2022-05-09 par