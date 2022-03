Balade nocturne – L’engoulevent Locarn Locarn Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Locarn Côtes d’Armor La nuit tombe. Les dernières note aiguës du rouge-gorge résonnent encore dans les buissons. Le silence s’installe. Au loin, perchée sur les bourdaines, la locustelle chante sans interruption tel un infatigable grillon. Mais que fait l’engoulevent ? RDV à 21h au parking de Quellenec, Landes de Locarn Pour les balades nocturnes, prévoir bonnes chaussures, pile électrique et des vêtements chauds.

Tarif : 5 € / 12 – 18 ans : 3 € / moins de 12 ans : gratuit

