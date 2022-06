Balade nocturne : le paysage entre chien et loup La Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray Catégories d’évènement: La Mothe-Saint-Héray

Balade nocturne : le paysage entre chien et loup La Mothe-Saint-Héray, 22 juillet 2022, La Mothe-Saint-Héray. Balade nocturne : le paysage entre chien et loup

Rdv parking de Fontemorte Souvigné La Mothe-Saint-Héray Yvelines

2022-07-22 – 2022-07-22 La Mothe-Saint-Héray

Yvelines La Mothe-Saint-Héray EUR Le vendredi 22 juillet à 21h À un horaire insolite, balades « nature et découverte » de la forêt de l’Hermitain.

Votre oreille sera en alerte pour explorer des paysages nocturnes ! De bonnes chaussures sont recommandées

