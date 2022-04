[Balade nocturne] Le domaine des Grands Près Saint-Agnan Saint-Agnan Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Agnan Nièvre EUR [Balade nocturne] Le domaine des Grands Près Partons à la découverte du domaine des Grands Près et des habitants silencieux qui peuplent ses nuits. L’occasion de découvrir cet espaces naturel sensible qui, par sa richesse exceptionnel, fait également partie de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Morvan.

En partenariat avec le Conseil Départemental de la Nièvre. Lieu de rendez-vous donné au moment de l’inscription

Nombre de kilomètre : 1,5 km

Tarif : 3€/personne gratuit moins de 12 ans

Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org Prévoir des vêtements et des chaussures adaptées qui ne font pas bruit. Animation soumise au respect des règles sanitaires et à l’évolution de l’épidémie de COVID-19

