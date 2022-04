Balade nocturne insolite Flagnac Flagnac Catégories d’évènement: Aveyron

Flagnac, le vendredi 20 mai à 21:00

Loin d’être angoissante, une balade nocturne est un moyen unique pour découvrir la nature autrement. Venez observer le ciel et partons à la découverte des êtres vivants qui se sont adaptés à la nuit. Dans la pénombre, nous ouvrirons tous nos sens pour déceler la présence de ce monde insolite qui laisse peu de traces… Sortie organisée par le Service Culture de Decazeville Communauté, en partenariat avec le CPIE du Rouergue. Inscription obligatoire (nombre de places limité). Équipement à prévoir : vêtements adaptés, chaussures fermées et lampe de poche ou frontale (nous essayerons le plus possible de la garder éteinte !).

Gratuit

Découverte de la faune nocturne, sensibilisation à la pollution lumineuse et observation du ciel. Flagnac 12300 Flagnac Flagnac Aveyron

