Balade nocturne “Entre chien et loup”

2022-05-14 21:00:00 – 2022-05-14 22:45:00 Venez découvrir à la tombée de la nuit le site de Bodonou et faire connaissance de ses habitants et habitantes tantôt palmés, tantôt plumés, voir même poilus ! A la lueur des lampres tempêtes, ces contes aux reflets magiques sont la promesse d’un crépuscule aux allures de mondes fantastiques. Lampes tempêtes fournies, prévoir une lampe de poche ou frontale et des chaussures de marche.

Balade ouverte à tous. Départ à 21h

Durée 1h45 Inscription obligatoire auprès de la plateforme téléphonique de Brest Métropole ou sur Brest.fr.

Nombre de places limitées.

