Balade nocturne en vélo : visite du Zoo d’Amiens Métropole Amiens, 17 juin 2022, Amiens.

Balade nocturne en vélo : visite du Zoo d’Amiens Métropole Amiens

2022-06-17 20:15:00 – 2022-06-17 22:45:00

Amiens Somme

Le but des balades nocturnes est de faire découvrir Amiens de nuit tout en proposant une alternative au déplacement urbain. Ces balades nocturnes sont conçues sous une forme festive et conviviale afin de satisfaire le plus grand nombre de cyclistes participants. Le parcours est d’environ 10 kms pour une durée approximative de 2 heures.

Programmes des soirées :

20h15 : rendez-vous devant l’agence Buscyclette

20h30 : départ à vélo pour quelques kilomètres en direction du lieu de visite

21h à 21h30/45 : Visite du lieu

22h45 : retour vers la gare (boucle de quelques kilomètres)

La participation aux balades est totalement gratuite.

Les participants peuvent venir avec un vélo personnel, ou un louer un pour la soirée (selon les stocks disponibles).

+33 3 22 71 51 11 https://www.ametis.fr/actualites/balades-nocturnes/

dernière mise à jour : 2022-04-14 par