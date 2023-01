Balade nocturne en raquette à neige ! Nistos Nistos Nistos Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Balade nocturne en raquette à neige ! Nistos, 4 mars 2023

au « Chat Laid » à l'entrée de la station Nordique de Nistos Cap Nestès

2023-03-04 16:30:00 – 19:00:00

au « Chat Laid » à l'entrée de la station Nordique de Nistos Cap Nestès NISTOS

Hautes-Pyrénées Nistos Cette balade insolite hivernale est l’occasion de découvrir la montagne de nuit. Elle commencera par la contemplation du coucher du soleil et ensuite de découvrir au dessus de nos têtes les premières étoiles pour accompagner notre déplacement en raquettes à neige. Une soirée à ne pas rater et à faire découvrir, partager à vos proches !

Si vous souhaitez prolonger ce bon moment, nous vous proposons de partager un repas typique hiver dans notre cabane avant de redescendre dans la vallée. • Niveau facile – 2h30 de marche

• Matériel fournis (raquettes, bâtons, lampe)

• Tarifs :

Balade raquettes – uniquement : 22 €/p ; 15 €/- 12ans

bureaumontagnenestes@gmail.com +33 7 82 47 24 44

