Lot-et-Garonne

Balade nocturne en famille Bruch, 10 novembre 2021, Bruch.

2021-11-10 19:00:00 – 2021-11-10 21:00:00

Bruch Lot-et-Garonne Bruch 19h : accueil au foirail puis déambulation avec la compagnie Ribambelle

20h30 : collation.

Tout public.

Sur inscription. Bibliothèque de Bruch

Bruch

dernière mise à jour : 2021-11-03

