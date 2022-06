Balade nocturne: chauve souris

Balade nocturne: chauve souris, 18 juin 2022, . Balade nocturne: chauve souris

2022-06-18 20:00:00 – 2022-06-18 21:30:00 Balade nocturne pour découvrir cet animal mystérieux, ses particularités, ses lieux de vie et comment nous pouvons le protéger. Gratuit, sur inscription au 03 88 00 55 55, à partir de 8 ans, prévoir de bonnes chaussures et une tenue adaptée aux conditions météo.

Lieu exact communiqué à la réservation. Balade nocturne pour découvrir cet animal mystérieux, ses particularités, ses lieux de vie et comment nous pouvons le protéger. Gratuit, sur inscription au 03 88 00 55 55, à partir de 8 ans, prévoir de bonnes chaussures et une tenue adaptée aux conditions météo.

Lieu exact communiqué à la réservation. dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville