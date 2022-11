Balade nocturne Bourgvilain Bourgvilain Catégories d’évènement: BOURGVILAIN

Sane-et-Loire

Saône-et-Loire

Balade nocturne Bourgvilain, 22 juin 2023, Bourgvilain.

Place du Village Bourgvilain

2023-06-22 20:00:00

Sane-et-Loire Bourgvilain EUR Chaque semaine, partez à la découverte de la région grâce aux balades semi nocturnes organisées par l’Office de Tourisme. Il s’agit d’une balade à allure tranquille, entre 6 et 8 km. Au retour, le verre de l’amitié est offert par la commune. Sans réservation. tourismevertsvallons@gmail.com +33 3 85 59 72 24 https://www.tourismevertsvallons.com/ Bourgvilain

