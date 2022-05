Balade nocturne Azincourt Azincourt Catégorie d’évènement: AZINCOURT

Balade nocturne Azincourt, 25 octobre 2022, Azincourt. Balade nocturne 24, rue Charles VI Azincourt

2022-10-25 – 2022-10-25

24, rue Charles VI Azincourt Pas-de-Calais Azincourt Rendez hommage aux soldats décédés à l’occasion du 607e l’anniversaire de la bataille d’Azincourt. Une marche au départ du Centre vers la stèle à la lueur des lanternes. contact@azincourt1415.com +33 3 21 47 27 53 http://azincourt1415.com/ Rendez hommage aux soldats décédés à l’occasion du 607e l’anniversaire de la bataille d’Azincourt. Une marche au départ du Centre vers la stèle à la lueur des lanternes. 24, rue Charles VI Azincourt

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégorie d’évènement: AZINCOURT Autres Lieu Azincourt Adresse 24, rue Charles VI Ville Azincourt lieuville 24, rue Charles VI Azincourt

Azincourt Azincourt https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/azincourt/

Balade nocturne Azincourt 2022-10-25 was last modified: by Balade nocturne Azincourt Azincourt 25 octobre 2022

Azincourt