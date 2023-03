Balade nocturne aux lampions Médiathèque de Parigné, 24 mars 2023, Parigné .

Balade nocturne aux lampions

2 Rue de Landéan Médiathèque de Parigné Parigné Ille-et-Vilaine Médiathèque de Parigné 2 Rue de Landéan

2023-03-24 – 2023-03-24

Médiathèque de Parigné 2 Rue de Landéan

Parigné

Ille-et-Vilaine

A l’occasion du Mois du Gallo, l’association de la Granjagoul propose une balade nocturne en déambulation et contée par Cédric Malaunais qui donne à découvrir et entendre des contes locaux en gallo, collectés sur le territoire durant les

décennies passées et toujours vivants à travers ce type d’animation. Les veuzes sonnent sur le parcours avec les trois complices Cédric Malaunais, Ivan Didier et Pascal Rossignol. Le spectacle est proposé au grand public. Il s’adresse à tous étant adapté afin de permettre la compréhension aux plus jeunes et aux non-gallésants.

Sur réservation au 02 99 97 20 14 ou sur le site mediatheques.fougeres-agglo.bzh

+33 2 99 97 20 14

Médiathèque de Parigné 2 Rue de Landéan Parigné

dernière mise à jour : 2023-02-23 par