Balade nocturne autour des phares de l’Iroise Lieu-dit Corsen Plouarzel, mardi 16 avril 2024.

Venez découvrir les phares et feux le long de la côte de l’Iroise, dans cette balade à la tombée de la nuit, au milieu des lumières et des éclats, pour comprendre l’enjeu de la sécurité maritime, l’histoire et les anecdotes de ces phares mythiques et de leurs gardiens…

Prévoir tenue chaude. Sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 20:15:00

fin : 2024-04-16 22:15:00

