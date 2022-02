Balade nocturne au rythme de l’Adour Aire-sur-l’Adour, 4 août 2022, Aire-sur-l'Adour.

Balade nocturne au rythme de l’Adour Aire-sur-l’Adour

2022-08-04 20:00:00 – 2022-08-04

Aire-sur-l’Adour Landes

EUR Suivez Pierre, des Espaces Verts de la mairie et Gwenaël, de la Maison de l’Eau pour une balade commentée sur le thème de l’Adour avec sa faune, sa flore et tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ce fleuve!

Un moment convivial entre détente, nature

Le départ sera fera à l’Office de Tourisme de Aire et se terminera par les Saligues de Prentigarde.

Réservation obligatoire, places limitées!

Suivez Pierre, des Espaces Verts de la mairie et Gwenaël, de la Maison de l’Eau pour une balade commentée sur le thème de l’Adour avec sa faune, sa flore et tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ce fleuve!

Un moment convivial entre détente, nature

Le départ sera fera à l’Office de Tourisme de Aire et se terminera par les Saligues de Prentigarde.

Réservation obligatoire, places limitées!

Suivez Pierre, des Espaces Verts de la mairie et Gwenaël, de la Maison de l’Eau pour une balade commentée sur le thème de l’Adour avec sa faune, sa flore et tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ce fleuve!

Un moment convivial entre détente, nature

Le départ sera fera à l’Office de Tourisme de Aire et se terminera par les Saligues de Prentigarde.

Réservation obligatoire, places limitées!

©OT Aire

Aire-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2022-02-08 par