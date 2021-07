Figeac Office de tourisme Grand-Figeac,Vallées du Lot et du Célé Figeac, Lot Balade nocturne au Moyen Âge Office de tourisme Grand-Figeac,Vallées du Lot et du Célé Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Balade nocturne au Moyen Âge Office de tourisme Grand-Figeac,Vallées du Lot et du Célé, 18 septembre 2021, Figeac. Balade nocturne au Moyen Âge

Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé, le samedi 18 septembre à 20:30

Dans l’atmosphère des ruelles plongées dans la pénombre, découvrez les secrets de ses marchands voyageurs, entrez dans la vie quotidienne des bourgeois du siècle de Saint Louis, rêvez-vous pèlerin de Rocamadour ou Compostelle…

Jauge limitée selon normes en vigueur

Et si, la nuit, Figeac redevenait une ville du Moyen Âge ? Office de tourisme Grand-Figeac,Vallées du Lot et du Célé Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 46100 Figeac Figeac Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Office de tourisme Grand-Figeac,Vallées du Lot et du Célé Adresse Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 46100 Figeac Ville Figeac lieuville Office de tourisme Grand-Figeac,Vallées du Lot et du Célé Figeac