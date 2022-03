“Balade nocturne au Malaguet” Monlet Monlet Catégories d’évènement: Haute-Loire

Monlet

“Balade nocturne au Malaguet” Monlet, 26 juillet 2022, Monlet. “Balade nocturne au Malaguet” parking Lac de Malaguet Monlet

2022-07-26 16:30:00 16:30:00 – 2022-07-26 parking Lac de Malaguet

Monlet Haute-Loire Monlet Un petit bruit qui craque en pleine nuit, un battement d’ailes assourdit, un flop dans l’eau et la lune apparait ! Elles brillent, scintillent, attirent le regard !

Sur réservation. lachaisedieu-tourisme@lepuyenvelay.fr +33 4 71 00 01 16 http://www.lepuyenvelay-tourisme.fr/ parking Lac de Malaguet Monlet

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Monlet Autres Lieu Monlet Adresse parking Lac de Malaguet Ville Monlet lieuville parking Lac de Malaguet Monlet Departement Haute-Loire

Monlet Monlet Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monlet/

“Balade nocturne au Malaguet” Monlet 2022-07-26 was last modified: by “Balade nocturne au Malaguet” Monlet Monlet 26 juillet 2022 Haute-Loire Monlet

Monlet Haute-Loire