[Balade nocturne] Au cœur du Morvan : le lac de Pannecière Chaumard Chaumard Catégories d’évènement: Chaumard

Nièvre

[Balade nocturne] Au cœur du Morvan : le lac de Pannecière Chaumard, 26 avril 2022, Chaumard. [Balade nocturne] Au cœur du Morvan : le lac de Pannecière Chaumard

2022-04-26 – 2022-04-26

Chaumard Nièvre Chaumard EUR [Balade nocturne] Au cœur du Morvan : le lac de Pannecière Venez découvrir le lac de Pannecière du crépuscule à la nuit. Découvrons ces paysages de bocage et de forêt et les hôtes de ces lieux dans une ambiance nocturne. Arrêt au niveau de l’étang réservoir et du poste d’observation afin d’écouter et d’observer la faune nocturne du lac de compensation, en espérant que nos amis à plumes ne soient pas trop timides. Lieu de rendez-vous donné à l’inscription

3€/personne, gratuit – 8 ans

Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org Prévoir des vêtements de pluie ainsi que des chaussures adaptées.

Animation soumise au respect des règles sanitaires (masque obligatoire) et à l’évolution de l’épidémie de COVID-19 contact@parcdumorvan.org +33 3 86 78 79 57 [Balade nocturne] Au cœur du Morvan : le lac de Pannecière Venez découvrir le lac de Pannecière du crépuscule à la nuit. Découvrons ces paysages de bocage et de forêt et les hôtes de ces lieux dans une ambiance nocturne. Arrêt au niveau de l’étang réservoir et du poste d’observation afin d’écouter et d’observer la faune nocturne du lac de compensation, en espérant que nos amis à plumes ne soient pas trop timides. Lieu de rendez-vous donné à l’inscription

3€/personne, gratuit – 8 ans

Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org Prévoir des vêtements de pluie ainsi que des chaussures adaptées.

Animation soumise au respect des règles sanitaires (masque obligatoire) et à l’évolution de l’épidémie de COVID-19 Chaumard

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Chaumard, Nièvre Autres Lieu Chaumard Adresse Ville Chaumard lieuville Chaumard Departement Nièvre

Chaumard Chaumard Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaumard/

[Balade nocturne] Au cœur du Morvan : le lac de Pannecière Chaumard 2022-04-26 was last modified: by [Balade nocturne] Au cœur du Morvan : le lac de Pannecière Chaumard Chaumard 26 avril 2022 Chaumard nièvre

Chaumard Nièvre