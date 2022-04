Balade nocturne au Chateau de Vicques Vicques Vicques Catégories d’évènement: Calvados

Vicques Calvados Vicques Balade nocturne familiale à 21h au château de Vicques avec le conteur Benoît Choquart. Nous nous promènerons autour du château et le long de la Dives pour s'arrêter ici ou là retrouver les histoires et notre pays imaginaire : les 3 rosiers, le vampire de Morteaux-Couliboeuf, la tour qui monte jusqu' à la lune, la chapelle cachée… Pour ceux et celles qui ont peur de la nuit, du noir, rassurez-vous, nous aurons la mi-lune, il y aura des torches et n'hésitez pas à venir avec vos lampes de poches, couverture pour vous s'assoir dans l'herbe ou petite chaise pliante…

