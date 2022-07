[Balade nocturne] à Lacour d’Arcenay Lacour-d’Arcenay, 28 octobre 2022, Lacour-d'Arcenay.

2022-10-28 19:00:00 – 2022-10-28 22:00:00

4 4 EUR Date : 28 octobre 2022, 19h-22h

Résumé : Qui peut bien ululer au loin, quels sont les petits bruits sur le feuillage et ce vol qui passe sous les étoiles ? Venez ressentir les choses qui vous entourent et vous imprégner de l’ambiance d’une nuit d’automne à Lacour d’Arcenay, village étoilé. La soirée s’achèvera en observant la voûte céleste à l’aide de matériel d’observation tout en évoquant l’impact de la pollution lumineuse.

RDV : Devant l’église de Lacour d’Arcenay

Km : à définir

Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org

Prévoir une lampe de poche, des vêtements et des chaussures adaptés à la météo et à la marche.

Animation soumise au respect des règles sanitaires et à l’évolution de l’épidémie de COVID-19

