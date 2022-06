Balade nocturne « A la recherche du trésor de la Perheux »

2022-10-01 19:00:00 – 2022-10-01 23:00:00 EUR Balade nocturne « A la recherche du trésor de la Perheux » sur les traces des « Haxes » du Ban de la Roche, ponctuée de pauses gourmandes, de scènes décorées et d'animations. Restauration en fin de parcours. Nous vous invitons à venir costumé (thème histoire, magie, halloween). Conditions : chaussures & équipement de marche, vêtements adaptés selon la météo, sur réservation. Parcours : 5 km, 150 m dénivelé, 2h, niveau facile.

