Balade nocturne – A la découverte des chauves-souris Bazouges-la-Pérouse, 9 août 2022, Bazouges-la-Pérouse.

Balade nocturne – A la découverte des chauves-souris

Forêt de Villecartier Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

2022-08-09 – 2022-08-09

Bazouges-la-Pérouse

Ille-et-Vilaine

Bazouges-la-Pérouse

L’Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne vous convie à une balade nocturne.

Tout au long de cette balade qui sera animer par Guillaume Morin (Biosphère et Compagnie) vous pourrez découvrir les chauves-souris. Plus précisément leur mode de vie, leur habitat, leur alimentation et les différentes espèces qui nous entourent.

Rendez-vous à 20h30 à la forêt de Villecartier.

Réservation obligatoire – Limité à 25 personnes

+33 9 99 97 85 44

Bazouges-la-Pérouse

