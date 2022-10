Balade nocturene sur le Ménez Bré Pédernec Pédernec Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol

2022-10-15 19:30:00 – 2022-10-15 21:30:00

Ctes-d’Armor Pédernec Le sommet du Ménez Bré nous offre une vue panoramique du Trégor, mais à flanc de colline, les bois et lande recèlent d’une vie intense. Quand vient la nuit, les animaux nocturnes se mettent en mouvement. Balade dans le cadre de l’opération nationale « le jour de la nuit ». Prévoir des vêtements chauds et une lampe de poche. Rendez-vous au sommet du Ménez Bré, près de la chapelle. Gratuit moins de 12 ans. +33 6 15 18 16 83 Pédernec

