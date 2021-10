Bonny-sur-loire Bonny-sur-Loire Bonny-sur-loire Balade Nestor mon ami le castor Bonny-sur-Loire Bonny-sur-loire Catégorie d’évènement: Bonny-sur-loire

La maison de pays vous propose une balade intitulée Nestor, mon ami le Castor avec le concours du Conservatoire d’espaces naturels Centre – Val de Loire. Réservation au 02 38 31 57 71. Se munir de chaussures de marche et d’une lampe torche. Départ à 18 h 30. Balade dans le cadre de l’exposition le castor d’Europe. Bonny-sur-Loire 29 grande rue, Bonny-sur-loire Bonny-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T18:30:00 2021-10-02T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Bonny-sur-loire Autres Lieu Bonny-sur-Loire Adresse 29 grande rue, Bonny-sur-loire Ville Bonny-sur-loire lieuville Bonny-sur-Loire Bonny-sur-loire