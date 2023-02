Balade nautique – Stand up paddle Le Minihic-sur-Rance Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Le Minihic-sur-Rance

Balade nautique – Stand up paddle, 19 février 2023, Le Minihic-sur-Rance . Balade nautique – Stand up paddle Le lieu de rdv est annoncé la veille Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

2023-02-19 08:30:00 – 2023-02-19 Le Minihic-sur-Rance

Ille-et-Vilaine Fauméa SUP & et paddle organise des balades nautiques accompagnées en paddle en Rance maritime. D’une durée de 2h, les séances démarrent avec des conseils de rame pour vous aider à organiser votre matériel et à visualiser la technique. Les premières minutes, vous prenez le temps de trouver votre équilibre sur la planche et de tester la technique de rame. Une fois l’adaptation acquise, nous partons explorer la Rance à votre rythme. L’itinéraire est décidé en fonction de l’orientation du vent et du courant pour faciliter la balade.

Vous serez guidé en toute sécurité au fil de l’eau, tout en admirant le paysage et profitant d’un bon moment de glisse. Tarif 35 euros (+ 5 euros de location de combinaison si besoin). Le lieu de rdv est annoncé la veille de l’activité (cale ou plage). contact@faumeasupyoga.com +33 6 24 68 08 26 https://www.faumeasupyoga.com/ Le Minihic-sur-Rance

