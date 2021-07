Duras Duras Duras, Lot-et-Garonne Balade Naturo Duras Duras Catégories d’évènement: Duras

Lot-et-Garonne

Balade Naturo Duras, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Duras. Balade Naturo 2021-07-08 – 2021-07-08

Duras Lot-et-Garonne Marche/visite/dégustation ou marche/visite/animation. Boucle de 6 à 8km sur 3h.

Départ de la marche sur le lieu de visite. (Sorties annulées en cas de fortes intempéries)

Jeudi 8 juillet : Marche + Dégustation de confitures et pâtes à tartiner chez « La P’tite Confiote »

– 2433 Route de Dieulivol 47120 Baleyssagues

Vendredi 23 juillet : Marche + Visite + Animation sur les 5 sens au Jardin de Boissonna

– 1356 Route de la Plaine 47120 Baleyssagues

Jeudi 5 août : Marche avec le troupeau + Dégustation de fromages chez « Les Chèvres de Stéphanie »

– Malardeau 47120 St Sernin

Jeudi 26 août : Marche + Dégustation de produits laitiers bio au « Château Le Pis »

