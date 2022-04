Balade Nature_Brancion Martailly-lès-Brancion, 7 juillet 2022, Martailly-lès-Brancion. Balade Nature_Brancion Château Brancion Martailly-lès-Brancion

2022-07-07 – 2022-07-07 Château Brancion

Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire Martailly-lès-Brancion EUR Profitez de vos vacances pour découvrir de nouveaux espaces en balade accompagnée tout en prenant soin de ces sites. Le but : découvrir, partager et collecter les déchets. Rando de 2h. Pensez à vous munir de gants. RDV à 9h au parking de du Château de Brancion. Inscription obligatoire. contact@tournus-tourisme.com +33 3 85 27 00 20 Profitez de vos vacances pour découvrir de nouveaux espaces en balade accompagnée tout en prenant soin de ces sites. Le but : découvrir, partager et collecter les déchets. Rando de 2h. Pensez à vous munir de gants. RDV à 9h au parking de du Château de Brancion. Inscription obligatoire. Château Brancion Martailly-lès-Brancion

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Martailly-lès-Brancion, Saône-et-Loire Autres Lieu Martailly-lès-Brancion Adresse Château Brancion Ville Martailly-lès-Brancion lieuville Château Brancion Martailly-lès-Brancion Departement Saône-et-Loire

Balade Nature_Brancion Martailly-lès-Brancion 2022-07-07 was last modified: by Balade Nature_Brancion Martailly-lès-Brancion Martailly-lès-Brancion 7 juillet 2022 Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire

Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire