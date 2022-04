Balade nature Zone de loisirs de Malpas Montrabé Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Montrabé

Balade nature Zone de loisirs de Malpas, 14 mai 2022, Montrabé. Balade nature

Zone de loisirs de Malpas, le samedi 14 mai à 10:30

Organisée par la commission municipale Environnement Animée par l’association partenaire Arbres et Paysages de l’Autan RDV à 10h30 sur le parking de Malpas. Buffet campagnard offert A la découverte des saules tétards et de leur biodiversité Zone de loisirs de Malpas allée de l’Autan 31 montrabé Montrabé Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:30:00 2022-05-14T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Montrabé Autres Lieu Zone de loisirs de Malpas Adresse allée de l’Autan 31 montrabé Ville Montrabé lieuville Zone de loisirs de Malpas Montrabé Departement Haute-Garonne

Zone de loisirs de Malpas Montrabé Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montrabe/

Balade nature Zone de loisirs de Malpas 2022-05-14 was last modified: by Balade nature Zone de loisirs de Malpas Zone de loisirs de Malpas 14 mai 2022 Montrabé Zone de loisirs de Malpas Montrabé

Montrabé Haute-Garonne