Balade nature / Voltige en eaux troubles Briouze, 20 juillet 2022, Briouze.

Balade nature / Voltige en eaux troubles Rendez-vous devant l’Espace culturel du Houlme Le Marais du Grand Hazé Briouze

2022-07-20 – 2022-07-20 Rendez-vous devant l’Espace culturel du Houlme Le Marais du Grand Hazé

Briouze Orne

Une sortie pour découvrir, entre mares et rivières, les libellules et demoiselles, gracieuses et colorées. Mais ne vous fiez pas à leur apparence, elles sont aussi de redoutables prédatrices !

Dès 12 ans.

Bottes.

Une sortie pour découvrir, entre mares et rivières, les libellules et demoiselles, gracieuses et colorées. Mais ne vous fiez pas à leur apparence, elles sont aussi de redoutables prédatrices !

Dès 12 ans.

Bottes.

Une sortie pour découvrir, entre mares et rivières, les libellules et demoiselles, gracieuses et colorées. Mais ne vous fiez pas à leur apparence, elles sont aussi de redoutables prédatrices !

Dès 12 ans.

Bottes.

Rendez-vous devant l’Espace culturel du Houlme Le Marais du Grand Hazé Briouze

dernière mise à jour : 2022-03-02 par