Balade nature : une côte en mouvement Plougasnou, 13 juin 2021-13 juin 2021, Plougasnou.

Balade nature : une côte en mouvement 2021-06-13 – 2021-06-13

Plougasnou Finistère

A la fois plage de sable et amoncellement de galets, situé entre Saint Samson et Le Diben, le Guerzit est une zone propice pour évoquer la géologie de notre côte, son érosion naturelle, mais aussi le changement climatique et ses effets attendus sur le littoral.

A travers une étude du paysage et de l’écosystème, découvrez comment, au lieu de subir ou tenter vainement de résister , nous pourrions nous adapter à ces changements. Les espaces naturels littoraux offrent en effet de formidables opportunités pour absorber les caprices des mers et des océans.

Animations grand public d’environ 1h30.

