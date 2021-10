Balade nature, un automne en pleine nature. Sainte-Eulalie-en-Born, 19 octobre 2021, Sainte-Eulalie-en-Born.

Balade nature, un automne en pleine nature. 2021-10-19 – 2021-10-19 Route du Lac Camping du lac

Sainte-Eulalie-en-Born Landes

Un automne en pleine nature…

Vivez les sensations d’une saison qui offre ses plus belles lumières entre eau et forêt, terre et ciel, champignons et migration ! ”

“Émerveillez-vous d’un spectacle toujours renouvelé !”

Une immersion au plus près d’une biodiversité d’exception où faune et flore s’épanouissent en un équilibre fragile…

Entre émerveillement et humilité, l’envie de partager mais aussi de préserver ces richesses s’impose peu à peu…

Des balades revigorantes pour tous les goûts et tous les âges ! !

Prévoir chaussures fermées et pantalon, chapeau, eau, anti moustique…

Maximum 10 personnes

Age conseillé : à partir de 8 ans

Inscriptions au 06 12 41 59 51

