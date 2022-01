Balade nature : Traversée des falaises des Vaches Noires Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Villers-sur-Mer

Balade nature : Traversée des falaises des Vaches Noires Villers-sur-Mer, 12 juillet 2022, Villers-sur-Mer. Balade nature : Traversée des falaises des Vaches Noires Place Mermoz Devant Villers-sur-Mer Tourisme Villers-sur-Mer

2022-07-12 14:00:00 – 2022-07-12 Place Mermoz Devant Villers-sur-Mer Tourisme

Le gisement paléontologique des falaises des Vaches Noires témoigne d'une époque de l'histoire de la Terre : le Jurassique. Formée par l'accumulation de sédiments déposés par la mer tropicale qui couvrait alors la Normandie, on y trouve aujourd'hui des fossiles d'ammonites, d'oursins, de nautiles mais aussi de plésiosaures, d'Ichthyosaures… De Villers-sur-Mer à Houlgate (6 km), empruntez la plage et découvrez le panorama des falaises des Vaches Noires, paysage unique sur le littoral français. Une découverte géologique lors d'un périple insolite avec initiation à la collecte de fossiles. Arrivée à Houlgate : pour revenir sur Villers-sur-Mer, possibilité de prendre un bus (Bus Verts, ligne 20) ou le TER qui permet de passer de stations en stations de Dives/Cabourg à Deauville/Trouville (non inclus dans le tarif de la visite). Prévoir une tenue adaptée à la météo et des chaussures de marche.

Détails
Catégories d'évènement: Calvados, Villers-sur-Mer
Lieu Villers-sur-Mer
Adresse Place Mermoz Devant Villers-sur-Mer Tourisme