Balade nature traversée des falaises des Vaches noires Place Jean Mermoz Villers-sur-Mer, jeudi 18 juillet 2024.

De Villers-sur-Mer à Houlgate (6 km / 4h), empruntez la plage et découvrez le panorama des falaises des Vaches Noires, paysage unique sur le littoral français, qui témoigne d’une époque de l’histoire de la Terre le Jurassique. Formée par l’accumulation de sédiments déposés par la mer tropicale qui couvrait alors la Normandie, on y trouve aujourd’hui des fossiles d’ammonites, d’oursins, de nautiles mais aussi de plésiosaures, d’Ichthyosaures… Une découverte géologique lors d’un périple insolite avec initiation à la collecte de fossiles, proposée par le musée du Paléospace.

Arrivée à Houlgate pour revenir sur Villers-sur-Mer, possibilité de prendre un bus (Bus Nomad, ligne 111) ou le TER qui permet de passer de stations en stations de Dives/Cabourg à Deauville/Trouville (non inclus dans le tarif de la visite).

Prévoir une tenue adaptée à la météo et des chaussures de marche.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 14:00:00

fin : 2024-07-18 18:00:00

Place Jean Mermoz Devant Villers-sur-Mer Tourisme

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie info@paleospace-villers.fr

