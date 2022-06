[Balade nature] : Tour du lac des Settons avant la vidange Montsauche-les-Settons Montsauche-les-Settons Catégories d’évènement: Montsauche-les-Settons

Nièvre

[Balade nature] : Tour du lac des Settons avant la vidange Montsauche-les-Settons, 13 juillet 2022, Montsauche-les-Settons. [Balade nature] : Tour du lac des Settons avant la vidange

Montsauche-les-Settons Nièvre

2022-07-13 – 2022-07-13 Montsauche-les-Settons

Nièvre Montsauche-les-Settons Le lac des Settons est le plus vieux lac du Morvan ! Au programme : un tour complet du lac ! Venez découvrir son histoire et son patrimoine naturel riche au cours d’une balade au coeur du Parc naturel régional du Morvan !

Inscriptions à la Maison du Tourisme de la Maison du Parc : 03 86 78 79 57

De 10h à 17h

15 km de balade

Rdv à la maison des grands lacs du Morvan (rive droite)

Prévoir un pique-nique, des vêtements de pluie ainsi que des chaussures adaptées. +33 3 86 78 79 57 Le lac des Settons est le plus vieux lac du Morvan ! Au programme : un tour complet du lac ! Venez découvrir son histoire et son patrimoine naturel riche au cours d’une balade au coeur du Parc naturel régional du Morvan !

Inscriptions à la Maison du Tourisme de la Maison du Parc : 03 86 78 79 57

De 10h à 17h

15 km de balade

Rdv à la maison des grands lacs du Morvan (rive droite)

Prévoir un pique-nique, des vêtements de pluie ainsi que des chaussures adaptées. Montsauche-les-Settons

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Montsauche-les-Settons, Nièvre Autres Lieu Montsauche-les-Settons Adresse Montsauche-les-Settons Nièvre Ville Montsauche-les-Settons lieuville Montsauche-les-Settons Departement Nièvre

Montsauche-les-Settons Montsauche-les-Settons Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montsauche-les-settons/

[Balade nature] : Tour du lac des Settons avant la vidange Montsauche-les-Settons 2022-07-13 was last modified: by [Balade nature] : Tour du lac des Settons avant la vidange Montsauche-les-Settons Montsauche-les-Settons 13 juillet 2022 Montsauche-les-Settons, Nièvre

Montsauche-les-Settons Nièvre