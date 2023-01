Balade nature sur l’Espace Naturel Sensible “la Butte de Marcilly” à Marcilly-en-Beauce Marcilly-en-Beauce Marcilly-en-Beauce Marcilly-en-Beauce Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Loir-et-Cher Marcilly-en-Beauce Balade nature sur l’Espace Naturel Sensible “la Butte de Marcilly” à Marcilly-en-Beauce. Dans le cadre de “41 par Nature” organisé par le département du Loir-et-Cher, venez vous promener en

compagnie de naturalistes sur l’ENS de la Butte de Marcilly. Profitez de ce moment pour photographier ou croquer cette belle pelouse et ses orchidées. © Clément Miot

